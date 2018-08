Während des Final Playoffs erwartete Kevin Durant mehr, es dauerte eine Parade, um ihren neuen Krieger NBA Titel zu feiern, um es zu sehen, in seine neue Signatur, Nike KD 11! Nike KD 11 kommt im Frühsommer von Frankreich und Basket 4 Ballers mit seiner Farbgebung “Still KD”!

Das Aussehen von nike billig kaufen hat sich geändert, und wir haben Zoom und React kombiniert!

Letztes Jahr hat KD 10 das Design von KD 9 mit seiner Eliteversion gemischt. In diesem Jahr werden wir eine neue Basis mit einem bescheideneren und einfacheren Design starten. Um Byebye, das frühere Rennsystem und bessere Füße, den niedrigen Stammpassanten, abzudecken, nimmt das Rennen jetzt eine traditionellere Position ein, kommt aber trotzdem irgendwie als Flywire-Kabel, um eine gute Einstellung zu behalten.

billig nike air max hat das Flyknit-Design, ist aber eine einladendere Version von “Stoffspielzeugen”, um den Komfort zu verbessern. Komfort war auch ein Slogan von Kevin Durant, einem Basketballschuh, der ein großer Fan von Nike Flyknit Racer ist und es liebt, die kleinsten Schnürsenkel zu schnüren, für Neueinsteiger in diesem Bereich. Deshalb, nach seinen Anforderungen und 18 Prototypen, hat Leo Chan dieses neue Paar Sneaker kreiert.Nike KD 11! Es gibt auch eine große Polsterung in dieser Signatur, damit Sie Ihre Füße besser stoppen können.

Kevins Flyknit-Material unterscheidet sich von LeBron und Kobe. Jeder Spieler benötigt einen anderen Ausschnitt. KD 11 verwendet ein Fliegengittergewebe, um die Polsterung und den Komfort zu verbessern. Dies ist das erste Mal in Nike Basketballschuhe “- Leo Chang

Elastische Socken des Ausschnitts, die im letzten Jahr bei Nummer 35 hoch geschätzt werden, existieren wieder, aber es gibt keine eingerückte Form. Die gesamte Oberseite, die Leichtigkeit, Komfort und Unterstützung bietet, wird von einem Teil namens “Nubuk-Panel am Vorderfuß und Ferse” begleitet, das die “leicht zu tragende” Ferse des Tabs zieht und das gesamte Paar stärkt Und hat nicht nur eine Premium-Seite, es hält auch die Füße bei verschiedenen Bewegungen besser. Normalerweise kann sich dieses Material je nach der nächsten Farbe des Nike KD 11 ändern.

Wir kombinieren jedoch die beiden Technologien Nike, die wir derzeit verwenden, Zoom, die von dieser Zeit begleitet wird, durch Reaktion neue Form. Dieser Flügelspieler-Krieger unterschrieb den 11. Platz, nur die große Neuheit eines Kissens. Er erschien zuerst im neuesten Nike Hyperdunk. Das Zoom-Kissen ist knapp über den Füßen an der Oberseite platziert und zwischen der Traktionssohle und dem Zoom platziert und reagiert unter zwei der Bücher über die gesamte Länge dieser Nike KD 11.

Zoom bietet überlegenen Komfort, Schutz vor Schock und Dynamik, reagiert aber reaktionsstärker. Ein Paar entwickelt, um eine perfekte Balance für Designer, flexible und dynamische Schritt zu bieten!

Ähnlich dem, was wir im neuesten Jordan Super.Fly und Nike Hyperdunk gesehen haben, ist alles in “Rubber Cupsole” eingeschlossen. Der Prozess, der diese Nike KD 11 stabiler hält und Kombinationen dieser beiden Abschreibungskosten vermeidet, stürzt zu sehr ab. Kontinuierliche Stabilität und insbesondere durch diese Zwischensohle wird die Richtungsänderung beeinträchtigt. In letzterem sind die Namen und Nachnamen der Spieler in der Typologie am Knoten zu seinem Lincoln ’67 markiert.