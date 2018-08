Wenn es um Styling geht, können diese Stiefel mit fast allem getragen werden – von entspanntem Schneiderhandwerk und dem klassischen Jeans-und-T-Shirt bis hin zu etwas Experimentellem, Vielfältigem und Einzigartigem. Schauen Sie sich an, wie einige unserer Lieblingsmodeblogger unten ihre UGG Stiefeletten günstig

-Stiefel tragen.

Die in London ansässige dänische Bloggerin Isabella trägt die grauen Classic Short Stiefel, um einen schlichten, skandinavischen Look zu kreieren. Das Outfit ist perfekt für einen Tag in der Stadt, wenn man sie mit hoch taillierten Jeans, gegürtetem grauem Mantel, Fedora und Umhängetasche trägt. Hol dir Isabellas Look mit den grauen Classic Mini Stiefeln und sieh dir ihren Originalbeitrag hier an.

Wer sagt, UGG-Stiefel können nicht schlau sein?

können nicht schlau sein? Blogger Lorna zeigt uns, wie man mit diesem Outfit chic, entspannt schneidert, einen klassischen Nadelstreifen-Blazer mit knackigem weißen T-Shirt, graue Röhrenjeans und natürlich diese klassischen UGGs trägt. Hol dir Lornas Look mit den klassischen Stiefeletten von Kastanie und sieh dir ihren originalen Beitrag hier an.

Für den legeren Stil ihrer besten Seite trägt die Bloggerin Jacqueline ihre grauen Classic Short Boots mit gerippten, aufgerollten Jeans, einem übergroßen Strick und Fedora, die mit einer Kollektion aus Silberschmuck ausgestattet sind – perfekt für die entspannten Wochenendtage. Erhalten Sie Jacqueline mit den grauen klassischen kurzen Stiefeln und sehen Sie ihren ursprünglichen Pfosten hier an.