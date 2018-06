KARIBU GEMS: DER AUTHENTISCHE SAMMLER UND VERKÄUFER

On

Edelsteine sind Teil vieler Bräuche und Kulturen rund um den Globus und für viele Zeitalter haben die Menschen sie als Schmuck, Geschenke und sogar Investitionszwecke verwendet. In den letzten zehn Jahren hat diese Branche bedeutende Veränderungen erfahren und auch ein wachsendes Wachstum gezeigt, das eine enorme Nachfrage nach diesen Steinen hervorgerufen hat.

Karibu Gems, hat mit diesem Trend nicht nachgelassen und ist ein Sammler und Online-Verkäufer für hochwertige Edelsteine geworden. Da wir einer der Qualitätsverkäufer auf dem Markt sind, denken wir immer daran, den Kurs und die Standardisierung der Branche zu ändern, da sie bereits voller Fake-Edelsteine sind und unseren Kunden immer echte und legitime Produkte bieten.

Der eine Edelstein, der die Qualität eines jeden Edelsteins definiert, ist eine Natürliche Edelsteine, da er ungeschliffen und ungeschliffen in der Natur ist und von hoher Haltbarkeit und Seltenheit ist, und das liefern wir Ihnen. Da dieser Edelstein überall auf der Welt, aber hauptsächlich in der westlichen Hemisphäre, stark nachgefragt wird, ist das Angebot immer knapp. Sie können diese Edelsteine jederzeit auf unserer Website einkaufen, da wir eine der wenigen mit den Händen daran sind.

“Die beste Edelsteinfarbe der Welt ist die Farbe, die dir gut steht” und wir sind die Verkäufer von farbigen Edelsteinen. Farbe ist der wichtigste Faktor bei der Auswahl eines farbigen Edelstein, wie es so viele Augen anzieht, also kaufen Sie von uns, wie wir eine große Auswahl an Vielfalt haben.

Facettiert ist eine Art von Schnitt von Edelsteinen, wo Edelsteine haben mehrere flache Flächen namens “Facetten”. Der Zweck von Facetten ist es, den größten Teil der Beleuchtung zu reflektieren, die darauf fällt, wie es einen schönen Edelstein zeigt. Wir verkaufen Facettierte Edelsteine nach Kundenwunsch und nach ihrem Design und wir verkaufen sogar Europa Edelsteine, da sie auf einem Stollenschnitt und Polieren basieren, jedoch nur auf einem hochwertigen Edelstein erfolgen.

Unser oberstes Ziel ist es, die Versorgung mit farbigen Edelsteinen in Europa und besonders in der Schweiz zu sichern, da sie unterdurchschnittliche Preise und überdurchschnittliche Qualität der Steine haben. Daraus resultieren hochwertige Edelsteine zu einem minimalen Preis.

Um unsere große Auswahl an Edelsteinen zu sehen und zu kaufen, besuchen Sie unsere Website für eine erweiterte Ansicht